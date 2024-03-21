У Росії закривають колонії: усіх в'язнів відправили воювати в Україні

У РФ закривають колонії для економії, адже більшість ув'язнених зараз воюють в Україні.

У Красноярському краї РФ найближчим часом закриються дві виправно-трудові установи. Це пов'язано з тим, що майже всіх ув'язнених відправили на війну проти України.

Про це пише видання The Insider.

Уповноважений із прав людини в РФ Марк Денисов похвалився, що кількість скарг на роботу колоній у регіоні зменшилася рівно на чверть, порівняно з 2022 роком. Щоправда, пов'язано це з тим, що самих ув'язнених стало менше — їх усіх відправили на війну до України.

"Разове велике скорочення кількості засуджених в умовах СВО підштовхнуло декого відрапортувати наверх про необхідність закриття пенітенціарних установ Росії з метою оптимізації, економії. Ці установи буде закрито вже цього року і в нашому краї", - сказав Денисов.

Однак він припустив, що закриття колоній - тимчасове явище, і потім їх зрештою знову доведеться відкрити.

"Війна рано чи пізно закінчиться. Усе повернеться на своє місце, адже соціальна структура суспільства не змінилася. Через п'ять років матимемо переліміт порушень прав засуджених і болісно, втридорога розгортатимемо нові пенітенціарні установи", - припустив Денисов.

Нагадаємо, раніше військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник припустив, що після "переобрання" Володимир Путін може оголосити масштабну мобілізацію. В цьому йому допоможе тиск на населення всередині Росії на тлі атак по території країни-агресорки.

Читайте також: