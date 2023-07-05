У Росії заманюють на війну пенсіонерів: обіцяють більші виплати

Ініціатива російського уряду поширюється на колишніх військових, пожежників та працівників силових структур.

У Росії військовим пенсіонерам, які погодяться воювати в Україні, дозволять отримувати підвищену пенсію.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на ухвалу уряду, підписану прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним.

Ініціатива поширюється на військових, пожежників, співробітників органів внутрішніх справ, Росгвардії, Федеральної служби судових приставів, Федеральної служби наркоконтролю і Федеральної служби виконання покарань, а також прокурорів і слідчих.

Якщо вони вирушать на війну в Україні добровільно або за мобілізацією, їм запропонують підвищену пенсію з огляду на новий стаж.

Раніше газета The Washington Post з посиланням на розвіддані ЦРУ повідомляла, що до кінця 2023 року Росія планує завербувати 415 тисяч добровольців, з яких 115 тисяч відразу ж будуть відправлені на фронт.

Навесні влада РФ запустила масштабну кампанію з військової агітації. У російських містах розмістили сотні білбордів із рекламою військової служби за контрактом.

Для мешканців Москви запустили спеціальний сайт, гарячу лінію та чат-бот у Telegram. Москвичам, що уклали контракт, обіцяють додаткові виплати від мера Сергія Собяніна.

Нагадаємо, раніше у столиці держави-агресорки Москві вирішили підтягнути військові навички пенсіонерів та влаштували для них змагання. Москвичам похилого віку запропонували на швидкість розбирати автомати Калашнікова і переносити “поранених” на ношах.

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