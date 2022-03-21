У Росії "заморозили" ціни на квитки у кінотеатрах, але показуватимуть радянське та індійське кіно

У Росії "заморозили" ціни на квитки у кінотеатрах, але показуватимуть радянське та індійське кіно

Громадяни країни-агресорки не матимуть можливості побачити світові прем'єри.

У Росії мережі кінотеатрів "заморозили" ціни на квитки. Проте там показуватимуть лише радянське та індійське кіно.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Через те, що багато кіностудій скасували прем'єри своїх фільмів на території країни-агресорки або ж оголосили про повне припинення діяльності в РФ, там показуватимуть лише російські прем'єри, радянське кіно, нові блокбастери Боллівуду, кіно країн Латинської Америки та Південної Кореї.

Кінотеатри країни-агресорки заявляють про збільшення своїх витрат через західні санкції, проте там заявляють, що "хочуть, щоб кіно було доступне росіянам".

Нагадаємо, хакери з Anonymous надали 48 годин мережевим компаніям на вихід із РФ.

Читайте також: