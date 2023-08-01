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У Росії занили, що Україна атакувала кораблі Чорноморського флоту

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У Росії занили, що Україна атакувала кораблі Чорноморського флоту

Росія заявила про атаку ЗСУ на Чорноморський флот. Фото з відкритих джерел

У Росії заявили, що Україна атакувала кораблі Чорноморського флоту безпілотними катерами.

У Росії заявили, що вночі 1 серпня ЗСУ здійснили атаку безпілотними катерами на кораблі Чорноморського флоту.

Про це повідомили в Міністерстві оборони РФ.

"Трьома морськими безекіпажними катерами вони намагалися атакувати патрульні кораблі "Сергій Котів" та "Василь Биків", які виконували завдання з контролю судноплавства за 340 км на південний захід від Севастополя", - сказано у заяві.

В оборонному відомстві країни-агресорки запевняють, що під час відбиття атаки всі три безекіпажні катери були знищені вогнем зі штатного озброєння російських кораблів.

Раніше повідомляли, чи має Україна засоби, щоб потопити Чорноморський флот РФ. Свою думку висловив військовий експерт Михайло Притула в інтерв'ю ТСН.ua.

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Дата публікації
Перегляди
4722
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