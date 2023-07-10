У Росії занили, що Україна намагалася ракетами атакувати Кримський міст

У Росії визнали, що Україна намагалася вдарити по Криму, Ростовській та Калузької областях. Київ не коментує ці події.

У Росії заявили, що 9 липня Україна намагалася завдати ракетного удару по Кримському мосту.

Про це пишуть росЗМП із посилання на Міністерство оборони РФ та силові структури.

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"Одна з ракет С-200, запущених Києвом 9 липня, була спрямована на Кримський міст, друга летіла на військовий аеродром у Ростовській області", - повідомив начальник головного штабу ВКС Афзалов.

В оборонному відомстві країни-терористки заявили, що Україна 9 липня намагалася вдарити по Криму, Ростовській та Калузької областях зенітними ракетами С-200, переобладнаними в ударний варіант. Нібито спробти були безуспішними.

"Російські засоби ППО знищили дві українські ракети С-200, ще дві ракети відхилено РЕБ. Жертв та руйнувань внаслідок невдалої атаки Києва немає", - запевняють у Міноборони РФ.

Після цього начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов поставив завдання організувати роботу з виявлення позицій С-200 та ударних засобів противника, планувати їх попереджувальну поразку. Крім того, він доручив "у найкоротші терміни вжити додаткових заходів щодо підвищення захисту об'єктів від ударів з повітря", пишуть пропагандисти.

Українська сторона не коментувала ці події.

Вибухи у районі Кримського мосту: що відомо

Нагадаємо, близько обіду 9 липня у Керчі пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що звуки вибухів було чутно у районі Кримського мосту. Окупаційна "влада" одразу заявила про "успішну" оботу ППО.

У Мережі очевидці опублікували кадри, на яких видно, як російське ППО намагається збити ракету. Фото та відео показують, що над мостом здіймався густий чорний дим. Кремлівські пропагандисти повідомили, що рух на мосту перекритий в обидві сторони.

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