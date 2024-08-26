У Росії заочно засудили колишнього посла України в Казахстані

У Москві колишнього посла України в Казахстані Петра Врублевського засудили заочно до шести років ув’язнення через його висловлювання про вбивства росіян.

Про це повідомляє Meduza, посилаючись на рішення Басманного суду Москви.

Вирок було винесено заочно. Петра Врублевського визнали винним за статтею про розпалювання ненависті чи ворожнечі. Термін покарання почне відраховуватися з моменту екстрадиції Врублевського до Росії або з моменту його затримання.

Справу проти Врублевського порушили після інтерв'ю, яке він дав у серпні 2022 року, коли був послом України в Казахстані. Тоді він заявив: «Що більше ми вб'ємо росіян зараз, то менше доведеться вбивати нашим дітям».

Після цього Міністерство закордонних справ Казахстану викликало Врублевського і висловило йому протест, але не вислало з країни. МЗС Росії розкритикувало дії Казахстану, і в результаті казахське міністерство викликало російського посла. Врублевський пізніше вибачився за свої слова, пояснивши їх "підвищеним емоційним станом" через війну.

Міністерство закордонних справ Казахстану передало Україні "принципову позицію" щодо провокаційної поведінки пана Врублевського» та попросило про призначення нового посла.

Нагадаємо, раніше речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала посла України в Казахстані Петра Врублевського "войовничим русофобом" через його заяви про вбивство росіян. Вона також стверджувала, що Казахстан обіцяв вислати Врублевського з країни, але не виконав свою обіцянку.

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