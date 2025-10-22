У Росії запасаються гречкою "на чорний день": до чого тут ядерна війна

Гречка / © Pexels

Росія активно нарощує стратегічні запаси гречки, продовжуючи радянську традицію. Та, як з’ясувалося, йдеться не лише про продовольчу безпеку — цю культуру вважають однією з небагатьох, здатних витримати наслідки ядерної війни.

Про це повідомив виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий у коментарі УНІАН.

За його словами, ще у 1970-х роках у СРСР під контролем КДБ проводили секретні експерименти, щоб визначити, які продукти можуть залишатися безпечними після радіаційного забруднення.

«Наукові дослідження виявили, що гречка — фактично єдина культура, яка швидко відновлюється після мутацій, не накопичує радіонукліди, й яку можна споживати», — пояснив Громовий.

Саме тому, за словами експерта, Росія й досі підтримує великі резерви гречки — навіть у зоні вічної мерзлоти на Таймирі.

Крім того, за останнє десятиліття РФ перетворилася на фактичного монополіста світового ринку гречки, витіснивши з нього Україну та Китай.

«До 2016 року були три головні країни-експортери: Росія, Китай і Україна. Перші дві країни вирощували по мільйону або більше тонн крупи, а ми — близько 300 тисяч тонн. Це на етапі 2014-2015 років. Агресивною демпінговою політикою РФ вибила спочатку нас, а потім вони взялися і за Китай», — додав Громовий.

Тепер Пекін з експортера став імпортозалежним від Москви, а Україна щороку експортує лише близько 5 тисяч тонн гречки. Загалом культуру вирощують у 24 країнах світу.

Нагадаємо, Росія під керівництвом президента Володимира Путіна провела тренування стратегічних ядерних сил із залученням «ядерної тріади» — наземного, морського та авіаційного складників цих сил.