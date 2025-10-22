- Дата публікації
У Росії запасаються гречкою "на чорний день": до чого тут ядерна війна
У часи нової ядерної риторики РФ нарощує запаси гречки. Цю культуру називають єдиною, яку можна споживати після радіаційного забруднення.
Росія активно нарощує стратегічні запаси гречки, продовжуючи радянську традицію. Та, як з’ясувалося, йдеться не лише про продовольчу безпеку — цю культуру вважають однією з небагатьох, здатних витримати наслідки ядерної війни.
Про це повідомив виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий у коментарі УНІАН.
За його словами, ще у 1970-х роках у СРСР під контролем КДБ проводили секретні експерименти, щоб визначити, які продукти можуть залишатися безпечними після радіаційного забруднення.
«Наукові дослідження виявили, що гречка — фактично єдина культура, яка швидко відновлюється після мутацій, не накопичує радіонукліди, й яку можна споживати», — пояснив Громовий.
Саме тому, за словами експерта, Росія й досі підтримує великі резерви гречки — навіть у зоні вічної мерзлоти на Таймирі.
Крім того, за останнє десятиліття РФ перетворилася на фактичного монополіста світового ринку гречки, витіснивши з нього Україну та Китай.
«До 2016 року були три головні країни-експортери: Росія, Китай і Україна. Перші дві країни вирощували по мільйону або більше тонн крупи, а ми — близько 300 тисяч тонн. Це на етапі 2014-2015 років. Агресивною демпінговою політикою РФ вибила спочатку нас, а потім вони взялися і за Китай», — додав Громовий.
Тепер Пекін з експортера став імпортозалежним від Москви, а Україна щороку експортує лише близько 5 тисяч тонн гречки. Загалом культуру вирощують у 24 країнах світу.
Нагадаємо, Росія під керівництвом президента Володимира Путіна провела тренування стратегічних ядерних сил із залученням «ядерної тріади» — наземного, морського та авіаційного складників цих сил.