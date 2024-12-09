У Росії запустили повноцінні маркетплейси для продажу підсанкційних компонентів для зброї — Bloomberg

Західні компанії-виробники підсанкційних товарів часто не вживають необхідних заходів, аби не допустити потрапляння їхньої продукції до Росії.

Здатність Росії виробляти нову зброю в умовах жорстких санкцій пояснюється тим, що ці санкції вдається обходити, причому досить просто.

Про це пише видання Bloomberg.

Bloomberg провів власне розслідування і розкрив схему, за якою працює російська система обходу санкцій. Як свідчать документи, отримані журналістами, процес придбання підсанкційних товарів для кінцевих покупців в Росії "напрочуд простий". Деякі російські імпортери створили спеціальні маркетплейси, аби їхні клієнти могли вільно бачити доступні в продажу підсанкційні товари та ціни на них.

За даними Bloomberg, в Росії працює щонайменше два таких маркетплейса, доступ до яких отримують "перевірені" покупці.

"З Москви чи Санкт-Петербурга вони можуть придбати компоненти TI (американського виробника мікросхем Texas Instruments Inc. – ред.) кількома клацаннями миші, розміщуючи замовлення, які здійснюються та доставляються через компанії за межами Росії", – пояснює Bloomberg.

В одному випадку, розглянутому Bloomberg, великий російський дистриб’ютор обробив понад 4 тисячі замовлень від своїх російських клієнтів на сотні тисяч продуктів Texas Instruments на суму близько 6 мільйонів доларів. І це лише за період від січня до серпня поточного року. Майже 4 мільйони доларів з цих замовлень були в кінцевому підсумку зроблені для російських військових компаній, тоді як решта, ймовірно, призначена для цивільного використання, свідчать документи.

Натомість саме постачання відбувається через мережу компаній-посередників за межами Росії транзитом через Гонконг або інші країни. Водночас націнка російського дистриб’ютора становить лише 40% до ціни самого виробника.

Західні компанії-виробники підсанкційних товарів часто не вживають необхідних заходів, аби не допустити потрапляння їхньої продукції до Росії. Американський сенатор Річард Блюменталь заявив, що компанії "об’єктивно та свідомо не перешкоджають Росії отримати вигоду від використання їхніх технологій". Хоча та сама Texas Instruments Inc. наполягає на протилежному і стверджує, що ретельно перевіряє, куди відправляються її мікросхеми.

Нагадаємо, європейські дипломати готуються змінити режим санкцій проти Росії.

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