У Росії зареєстрували нову вакцину проти COVID-19: для кого вона і як називається

У Росії зареєстрували нову вакцину проти COVID-19: для кого вона і як називається

Вакцина призначена для щеплення дітей віком від 12 до 17 років.

У Росії 24 листопада зареєстрували вакцину проти коронавірусу для дітей. Препарат має назву "Супутник М".

Про це повідомили у російському Центрі ім. М.Ф. Гамалії, пишуть росЗМІ.

Препарат призначений для дітей віком від 12 до 17 років. Щеплення робитимуть за згодою батьків чи неповнолітнього, якщо йому більше 15 років.

Очікується, що в обіг російська вакцина "Супутник М" надійде наприкінці грудня.

Своєю чергою, президент РФ Володимир Путін пропонує створити вакцину від коронавірусу для дітей від двох років.

Нагадаємо, раніше Бразилія не дозволила імпорт і використання в країні російської вакцини від коронавірусу "Спутник V". А у США планують заборонити в'їзд для іноземців, щеплених від COVID-19 російською вакциною "Супутник V".

Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін повідомив, що втретє вакцинувався від коронавірусу.