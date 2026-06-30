У Росії засекретили дані про зростання цін на бензин

У Росії приховали дані про бензин після різкого стрибка цін / © скриншот з відео

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Російська влада вирішила прибрати з відкритого доступу статистичні дані про ціни на бензин і дизельне пальне. Відтепер Росстат не публікуватиме окремий бюлетень із інформацією про споживчі ціни на нафтопродукти.

Про це свідчать зміни, що уряд РФ вніс зміни до Федерального плану статистичних робіт, передають місцеві ЗМІ.

У документі зазначено, що з переліку офіційної статистики виключають пункт, який стосується «інформації про споживчі ціни на нафтопродукти».

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Цей бюлетень містив дані про вартість пального за різними видами — бензином АІ-92, АІ-95, АІ-98 та дизельним пальним. Також статистика показувала ціни в регіонах і на тисячах автозаправних станцій у сотнях міст.

Фактично після скасування публікації зникне один із ключових інструментів для відстеження реальної динаміки паливної інфляції в Росії.

Раніше Росстат щосереди оприлюднював інформацію про зміни цін на пальне. Востаннє відомство повідомляло, що у період із 16 до 22 червня бензин у Росії здорожчав на 3%, а дизельне пальне — на 2,7%.

За даними західних ЗМІ, це стало найвищим тижневим зростанням вартості бензину щонайменше за останні 20 років. Найбільше пальне здорожчало у регіонах Північного Кавказу, зокрема у Дагестані та Чечні.

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Рішення про припинення публікації статистики ухвалили на тлі дефіциту пального та різкого зростання цін на внутрішньому ринку РФ.

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