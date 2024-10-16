У Росії застрелили російського командира-спецпризначенця, який воював в Україні

Окупант повернувся додому з війни лише тиждень тому.
У середу, 16 жовтня, у селі Меленки у Підмосков'ї невідомий розстріляв заступника командира військової частини 44-річного Нікіту Кленкова. Він служив у одному з підрозділів спецназу та брав участь у війні на території України.
Про це повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Відомо, що окупант повернувся додому з війни лише тиждень тому.
Смертельні для командира-спецпризначенця постріли пролунали, коли він їхав своєю автомашиною сільською дорогою. Стрілець покинув місце події на автомобілі Mitsubishi Outlander, який тепер розшукують російські силовики.
У вікні автівки убитого окупанта було вісім кульових отворів. Стріляли в російського військового упритул.
Нагадаємо, у ніч проти 27 вересня в Московській області було ліквідовано полковника Олексія Коломєйцева, який очолював центр безпілотної авіації Міноборони РФ. Згодом Головне управління розвідки МОУ підтвердило ліквідацію.
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