У Росії засудили до 16 років колонії журналіста The Wall Street Journal

Сам Гершкович провину не визнав.

У російському Єкатеринбурзі на закритому процесі суд засудив журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича до 16 років колонії у справі про шпигунство.

По це пише "Радіо Свобода".

Зазначається, що Гершкович – це перший американський журналіст, обвинувачений в Росії у шпигунстві з часів СРСР.

Як заявили в російському слідстві, американський журналіст за завданням ЦРУ збирав відомості про "Уралвагонзавод", який виробляє і ремонтує військову техніку, проте не надало публічних доказів шпигунства.

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Сам Гершкович, який провів 15 місяців у СІЗО, провину не визнав.

Представники США і The Wall Street Journal назвали справу сфабрикованою.

"Держдепартамент США присвоїв Гершковичу статус "неправомірно затриманого", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, слідчі Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ висунули офіційне звинувачення у шпигунстві затриманому раніше журналісту The Wall Street Journal Евану Гершковичу.

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