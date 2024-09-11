У Росії "засудили" опозиціонера Пономарьова: скільки років отримав

У Росії ексдепутата Іллю Пономарьова, який визнаний іноагентом, засудили до 10 років позбавлення волі в колонії загального режиму. Його визнали винним за п. "д" ч. 2 ст. 207.3 (публічне поширення за видом достовірних повідомлень явно неправдивої інформації, що містить дані про використання ЗС РФ, вчинене за мотивами політичної ненависті), ч. 2 ст. 205.2 КК РФ (публічне виправдання тероризму, вчинене з допомогою інформаційно-телекомунікаційної мережі "Інтернет").

Про це повідомила прокуратура Москви.

Деталі

Як констатували росіяни, Пономарьов у березні 2022 року публічно виступив у Мережі із "свідомо неправдивою інформацією", що містить дані про використання ЗС РФ. Неймовірно, але він навіть "виправдовував терористичну діяльність". Мовляв, він не перебував у Росії та діяв за мотивами політичної ненависті.

"Кримінальна справа розглядалася судом у загальному порядку кримінального судочинства за відсутності підсудного, який перебуває у міжнародному розшуку. Стосовно Пономарьова заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту".

Також Пономарьов буцімто не зможе "займатися діяльністю, пов'язаною з адмініструванням сайтів та каналів з використанням електронних чи інформаційно-телекомунікаційних мереж, у тому числі мережі "Інтернет", строком на 4 роки".

Нагадаємо, Ілля Пономарьов – єдиний російський депутат, який 2014 року проголосував проти окупації Криму Росією. Згодом він переїхав до Києва, вивчив українську мову та отримав український паспорт. Нині ж Путін дістав опозиціонера під Києвом. Кажуть, що цього разу саме Пономарьов був ціллю росіян.

Читайте також: