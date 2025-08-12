У Росії засудили мешканця Челябінська за коментарі про Путіна: що він написав

Колонія

Реклама

Жителя Челябінська Сергія Фомова засудили до шести років колонії загального режиму за коментарі в інтернеті, які російський суд визнав “виправданням тероризму”. Таке рішення ухвалив Центральний окружний військовий суд у Єкатеринбурзі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За версією слідства, у лютому 2024 року Фомов залишив у телеграм-каналі політика Бориса Надеждіна коментар, у якому закликав повісити президента Володимира Путіна та його соратників. Він написав:

Реклама

“Путина на виселицу вместе с сотоварищами и никаких гвоздей! Столицу в Питер, Ленина в землю, Кремль в музей страшного прошлого, да чтоб дыбы и орудия пыток со времен диктатора безумца Ивашки кругом стояли”.

17 березня 2024 року в телеграм-каналі руху “Свобода России” під опитуванням “Ходили на “выборы”?” Фомов написав: “Молодцы РДК, настоящие мужчины пришли на Родину”.

У суді Фомов попросив призначити йому покарання, не пов’язане з позбавленням волі, посилаючись на стан здоров’я та необхідність догляду за матір’ю, хворою на Альцгеймер. Він також вибачився перед “президентом і учасниками СВО” і заявив про підтримку російської влади.

Крім ув’язнення, суд заборонив Фомову протягом трьох років адмініструвати сайти та інтернет-канали. Його комп’ютер конфіскували в дохід держави “як знаряддя злочину”.

Реклама

З серпня 2024 року Фомов перебуває у СІЗО та внесений до списку “терористів та екстремістів”.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що російську студентку відправили до колонії за цитату з вірша українського поета.