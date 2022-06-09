У Росії затримали священника: назвав російську армію агресором, який "знищує сусідній народ"

У російському Санкт-Петербурзі суд заарештував на два місяці священника Російської православної церкви ієромонаха Іоанна Курмоярова.

Його звинуватили у "публічному поширені неправдивої інформації про збройні сили Російської Федерації". За статтею священнику загрожує до десять років колонії.

Про це повідомляє проєкт "Север.Реалии" з посиланням на друга Курмоярова.

За його словами, справу проти Курмоярова порушили через відео на його YouTube-каналі Курмоярова. Ролик під назвою "Хто буде в пеклі, а хто в раю?" з'явся у Мережі 12 березня. У ньому він назвав російську армію агресором, який "напав, знищує мирних жителів, сусідній народ".

Російські силовики під час затримання Курмоярова відібрали у нього ґаджети, дві ікони, дерев’яний хрест та підрясник.

До слова, Курмояров критикував, фрески із зображенням червоноармійців і комуністичних символів у храмі Міноборони в Підмосков’ї. В літку 2020-го після цього патріарх Кирил заборонив Курмоярову служіння "до з’ясування всіх обставин негідної поведінки". Пояснювали це "невідповідністю звання клірика РПЦ".

Крім того, торік у грудні Курмояров написав заяву до Слідчого комітету Росії на Сергія Шойгу із проханням притягнути міністра оборони до відповідальності за образу почуттів вірян через ці фрески. У лютому 2022-го священник опублікував відкритого листа із вимогою до Шойгу прибрати комуністичні символи з церкви. Своєю чергою, в Міноборони РФ відповіли, що не вважають зображення образливими.

Як повідомлялося, ПЦУ просить Вселенського патріарха позбавити Кирила престолу. Церковний синод засуджує ідеологію очільника Російської православної церкви. Він просить позбавити Кирила престолу через "поширення єретичного етнофілетичного вчення про "рускій мір", поширення схизм серед православних" та через його підтримку "кровопролитної війни проти України".

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