У Росії затримали американського військового, який приїхав до жінки

Чоловік приїхав до Росії без дозволу начальства і наразі знаходиться у слідчому ізоляторі.

У РФ затримали американського військового, який приїхав у Владивосток для зустрічі з жінкою.

Про це інформує NBCNews.

Американські чиновники повідомили, що старший сержант Гордон Блек, був дислокований у Південній Кореї, звідки він за власною ініціативою відправився до Росії.

Повідомляється, що чоловік завершив службу і під час повернення до США вирішив заїхати у Владивосток до жінки, з якою мав романтичні стосунки. Він поїхав до Росії без дозволу начальства і наразі знаходиться у слідчому ізоляторі.

Солдата звинувачують у тому, що він щось "вкрав у жінки", заявили російські чиновники. Пояснень, чи це та сама жінка, які він відвідував, пояснень не надали.

Речниця армії США Синтія О. Сміт заявила, що солдат був затриманий у Владивостоці "за звинуваченням у кримінальному злочині" в четвер.

"Російська Федерація повідомила Державний департамент США про кримінальне затримання відповідно до Віденської конвенції про консульські відносини. Армія повідомила його родину, а Державний департамент США надає відповідну консульську підтримку солдату в Росії. З огляду на чутливість цього питання, ми не можемо надати додаткових деталей на даний момент", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії затримали жінку з громадянством РФ та США за збір коштів на ЗСУ.

Крім того, ми раніше інформували, що у РФ ув'язнили росіянина, який "їхав воювати на боці України".

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