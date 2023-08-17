Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Росії затримали “громадян СРСР”: планували вибух у місті з підприємством атомної енергетики

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
914
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Росії затримали “громадян СРСР”: планували вибух у місті з підприємством атомної енергетики

У російському Зеленогорську, де розташоване підприємство "Росатому", готували вибух

Ціллю підривників начебто повинні були стати базові станції зв'язку.

Російська ФСБ заявила про затримання двох прихильників руху “Громадяни СРСР”, які нібито планували підірвати базові станції зв'язку в місті Зеленогорську Красноярського краю РФ, щоб перешкодити розсилці повісток до військкомату.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на пресслужбу ФСБ.

Двох чоловіків затримали при спробі придбати тротилові шашки, а також вибуховий пристрій, що складається з конденсаторної підривної машинки КПМ-1 з електродетонаторами і бікфордовим шнуром.

Затримані стверджують, що планували здійснити підрив базових станцій ПАТ "Ростелеком" та АТ "Транстелеком" у місті Зеленогорську, щоб перешкодити розсилці Міноборони РФ повісток про призов на військову службу через портал “Держпослуги”. 

Водночас у виданні зазначають, що Зеленогорськ, в якому проживає понад 65 тисяч мешканців, є закритою адміністративною територіальною освітою, де розташовані об'єкти військово-промислового комплексу і підприємство з виробництва низькозбагаченого урану “Електрохімічний завод”, яке входить до структури “Росатому”.

Хто такі "Громадяни СРСР"

Попри те, що у путінській Росії активно відроджують традиції Радянського Союзу, громадський рух “Громадяни СРСР” тут визнано екстремістським.

Справа в тому, що його представники відмовляються дотримуватися російських законів, підкорятися чинній владі та використовувати російські паспорти.

Засновник руху Сергій Тараскін у 2010 році оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента Радянського Союзу.

У травні 2022 року  Тараскіна засудили до восьми років колонії загального режиму за створення екстремістської організації.

Нагадаємо, раніше у Свердловській області РФ на Уральському електрохімічному комбінаті, який входить до складу корпорації "Росатом", за нез'ясованих обставин сталася розгерметизація  балона зі збідненим ураном.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
914
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація