У Росії затримали “громадян СРСР”: планували вибух у місті з підприємством атомної енергетики

Російська ФСБ заявила про затримання двох прихильників руху “Громадяни СРСР”, які нібито планували підірвати базові станції зв'язку в місті Зеленогорську Красноярського краю РФ, щоб перешкодити розсилці повісток до військкомату.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на пресслужбу ФСБ.

Двох чоловіків затримали при спробі придбати тротилові шашки, а також вибуховий пристрій, що складається з конденсаторної підривної машинки КПМ-1 з електродетонаторами і бікфордовим шнуром.

Затримані стверджують, що планували здійснити підрив базових станцій ПАТ "Ростелеком" та АТ "Транстелеком" у місті Зеленогорську, щоб перешкодити розсилці Міноборони РФ повісток про призов на військову службу через портал “Держпослуги”.

Водночас у виданні зазначають, що Зеленогорськ, в якому проживає понад 65 тисяч мешканців, є закритою адміністративною територіальною освітою, де розташовані об'єкти військово-промислового комплексу і підприємство з виробництва низькозбагаченого урану “Електрохімічний завод”, яке входить до структури “Росатому”.

Хто такі "Громадяни СРСР"

Попри те, що у путінській Росії активно відроджують традиції Радянського Союзу, громадський рух “Громадяни СРСР” тут визнано екстремістським.

Справа в тому, що його представники відмовляються дотримуватися російських законів, підкорятися чинній владі та використовувати російські паспорти.

Засновник руху Сергій Тараскін у 2010 році оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента Радянського Союзу.

У травні 2022 року Тараскіна засудили до восьми років колонії загального режиму за створення екстремістської організації.

Нагадаємо, раніше у Свердловській області РФ на Уральському електрохімічному комбінаті, який входить до складу корпорації "Росатом", за нез'ясованих обставин сталася розгерметизація балона зі збідненим ураном.

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