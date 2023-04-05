У Росії затримали китайця Хаоян Суя та його коханого за пропаганду ЛГБТ-стосунків

Блогерам, які документують своє життя як гомосексуальна, міжрасова пара загрожує великий штраф або арешт.

У Росії затримали двох популярних блогерів за звинуваченням у порушенні закону, який забороняє “пропаганду” ЛГБТ-стосунків.

Про це повідомив їхній адвокат у середу, 5 квітня, передає Telegram-канал SOTA.

Громадянин Китаю Хаоян Суй та етнічний грузин і громадянин РФ Гела Гогішвілі на своїх каналах у соціальних мережах відкрито документують своє життя як гомосексуальна, міжрасова пара, яка живе в Росії.

Поліція затримала Суя в середу в ресторані Burger King в Казані після того, як він не пред'явив свій паспорт і реєстраційні документи під час перевірки документів.

Також читайте У Мін’юсті РФ поскаржилися на приниження російських геїв на Заході

Суй попросив свого партнера принести документи в ресторан, але обох чоловіків заарештували щойно Гогішвіллі прибув.

Тепер їх звинувачують у порушенні російського законодавства, яке забороняє “пропаганду” таких стосунків за допомогою відео на каналі YouTube. Їм обом загрожує штраф у розмірі до 50 000 російських рублів (628 доларів) або арешт, а Сую також загрожує депортація з Росії.

Наприкінці минулого року у Росії посилили закон проти так званої “гей-пропаганди”, практично заборонивши будь-яке публічне вираження та зображення стосунків і способу життя ЛГБТ.

Нагадаємо, у Ставропольському краї РФ перевіряють дитячий садок на пропаганду ЛГБТ – чоловік написав донос на дитячий заклад через різнокольорові лавки та ворота.

Читайте також: