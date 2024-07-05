У Росії затримали командира бригади, яка вчиняла звірства у Бучі: за що його покарав Путін

Військового, причетного до звірств в українській Бучі, підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Співробітники військової контррозвідки ФСБ РФ затримали командира 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Артема Городилова за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Затримання відбулося в Рязані, після чого Городилова доправили до Москви та передали Головному військовому слідчому управлінню Слідкому РФ, яке розслідує справу. У кримінальній справі Городилов проходить як командир десантно-штурмового полку. Розкрадання якого роду і на яку суму інкримінують офіцеру, невідомо (згідно з КК РФ, "особливо великий розмір" починається від 1 млн руб / 11,3 тис. доларів).

"Якщо Городилов на момент арешту справді був командиром 83-ї бригади ДПВ, то російське верховне командування наділило його посиленими обов’язками як командира окремої бригади, а не полку, підпорядкованого дивізії між російськими звірствами в Бучі та російськими. Президент Росії Володимир Путін і російське військове командування, можливо, карають Городилова за те, що Путін сприймає як грубу некомпетентність, яка не досягла своїх військових цілей, спричинивши загибель значної кількості "елітних" російських військовослужбовців на Харківському напрямку", - пишуть експерти.

Аналітики також нагадали, російська влада нещодавно заарештувала низку чиновників Міністерства оборони (МО) Росії та військових за кримінальними звинуваченнями, які, здавалося б, не пов’язані з їхніми посадами.

Довідка:

Городилов був начальником штабу, а 2019 року став командиром 234-го десантно-штурмового полку. Згідно з розслідуванням The New York Times, після повномасштабного вторгнення в Україну саме цей полк перебував у місті Буча під Києвом. Зокрема, як стверджувало видання, військові з цього підрозділу причетні до вбивств мирних мешканців на вулиці Яблонській.

У розслідуванні NYT було встановлено імена щонайменше 22 військовослужбовців 234 полку, які перебували в Бучі. Під позивним "Уран" фігурував командир полку Городилов.

2023 року США запровадили персональні санкції проти Городилова, заборонивши йому в'їзд до країни.

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