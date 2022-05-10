У Росії затримали місцевого депутата через портрет загиблого під час бомбардувань Харкова в’язня концтаборів

У Росії затримали місцевого депутата через портрет загиблого під час бомбардувань Харкова в’язня концтаборів

Стосовно народного обранця російська поліція склала адмінпротокол про “дискредитацію” збройних сил РФ.

У російському місті Санкт-Петербурзі місцевий депутат Сергій Самусєв прийшов на традиційну для сучасної РФ акцію “Безсмертний полк” із портретом українця Бориса Романченка, який був в'язнем чотирьох нацистських концтаборів. У березні 2022 року 96-річний українець загинув у Харкові внаслідок бомбардувань міста російськими військами.

Про це повідомляє видання “Фонтанка”.

Поліція не пропустила депутата через рамку з таким плакатом, натомість Самусєва затримали та доставили у поліцейський відділок.

Як повідомив згодом народний обранець виданню, у поліції щодо нього склали адміністративний протокол за статтею про “дискредитацію” збройних сил Росії.

Тепер йому загрожує штраф від 30 до 50 тисяч російських рублів.

Як відомо колишнього в'язня концентраційного табору Бухенвальд Бориса Романченка вбила російська ракета, що влучила в його оселю.

Нагадаємо, співачка родом з України Наташа Корольова, яка живе у Санкт-Петербурзі, опинилася у списку тих зірок, які не просто мовчать про війну в Україні, але й беруть участь у концертах до Дня перемоги.