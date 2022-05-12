У Росії затримали нібито українського агента з "нацистською літературою"

У Росії затримали нібито українського агента з "нацистською літературою"

В Курській області Росії співробітники ФСБ затримали місцевого жителя, який нібито готував теракт "за погодженням зі спецслужбами України".

Зазначається, що чоловік нібито планував вчинити вибухи в Курську.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Згідною з ФСБ Росії, чоловік збирався підірвати "однин або кілька об'єктів інфраструктури Курська з масовим скупченням людей". У такий спосіб "український агент" хотів змусити крепмлівську владу припинити війну в Україні.

Після цього росіянин нібито збирався виїхати до України.

Зазначається, що вдома у чоловіка виявили "два вибухові пристрої, травматичну зброю та нацистську літературу".

Нагадаємо, у Хабарівському краї Росії 12 травня стався вибух на пороховому складі. Щонайменше одна людина загинула.

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