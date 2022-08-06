У Росії затримали розробника гіперзвукових ракет за державну зраду

За ґратами опинився російський науковець, який координував дослідження для розробки систем зброї, які Путін рекламував як стратегічну перевагу Росії.

Керівник лабораторії гіперзвуку в Новосибірському інституті теоретичної та прикладної механіки Андрій Шиплюк був заарештований за підозрою в державній зраді.

Про це повідомило в п'ятницю, 5 серпня, російське державне агентство новин ТАСС.

Після затримання підозрюваного доставили до московського слідчого ізолятора Лефортово.

З посиланням на колег Шиплюка повідомляється також про обшуки, які відбулися в інституті, де він працював.

Андрій Шиплюк займався дослідженнями для розробки гіперзвукових ракет, які можуть летіти зі швидкістю, що в дев’ять разів перевищує швидкість звуку. Президент РФ Володимир Путін стверджував, що російські ракети не мають собі рівних і вони будуть поставлені на озброєння військово-морських сил в найближчі кілька місяців.

Раніше ще одного старшого наукового співробітника того ж Новосибірського інституту Анатолія Маслова також затримали за нібито розголошення державної таємниці щодо гіперзвукової технології.

Загалом уже декілька російських вчених останнім часом були звинувачені в державній зраді за нібито передачу конфіденційних матеріалів іноземцям.

Критики Кремля кажуть, що арешти викликані безпідставною параноєю Путіна.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Колкер, доктор фізико-математичних наук Новосибірського державного університету, який спеціалізується на лазерах, помер від раку підшлункової залози, невдовзі після затримання за підозрою у співпраці з китайськими спецслужбами.

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