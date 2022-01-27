У Росії затримали трьох журналістів через те, що вони були біля кордону з Україною

У Росії затримали трьох журналістів через те, що вони були біля кордону з Україною

Журналісти були у Ростовській області РФ без дозволу влади.

У Росії затримали трьох журналістів через те, що вони були у Ростовській області поблизу російсько-українського кордону. Їм інкримінують "порушення прикордонного режиму".

Також читайте Росія наразі не має достатньо військових сил для повномасштабного наступу на Україну - Кулеба

Про це повідомляє російський ТАСС з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах.

За даними російського ЗМІ, на журналістів склали протоколи через "порушення прикордонного режиму в прикордонній зоні".

Серед затриманих є журналісти видання Meduza, яке в РФ визнали "іноземним агентом", та Znak. com. Представники ЗМІ нібито перебували біля кордону з Україною у Ростовській області без дозволів на те влади держави-агресорки.

Нагадаємо :

Раніше повідомлялося, що збройні сили РФ, які перекидаються залізницею з регіонів Сибіру та Далекого Сходу на захід, перебувають вже за 40 км від Чернігівської області та за 90 км від Київщини.

на захід, перебувають вже за 40 км від Чернігівської області та за 90 км від Київщини. Крім того, Радіо "Донбас. Реалії" створило інтерактивну мапу, завдяки якій можна спостерігати за військами Російської Федерації, що перебувають біля кордонів України та на окупованих територіях.

Читайте також: