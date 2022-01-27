У Росії затримали трьох журналістів через те, що вони були біля кордону з Україною

Журналісти були у Ростовській області РФ без дозволу влади.
У Росії затримали трьох журналістів через те, що вони були у Ростовській області поблизу російсько-українського кордону. Їм інкримінують "порушення прикордонного режиму".
Про це повідомляє російський ТАСС з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах.
За даними російського ЗМІ, на журналістів склали протоколи через "порушення прикордонного режиму в прикордонній зоні".
Серед затриманих є журналісти видання Meduza, яке в РФ визнали "іноземним агентом", та Znak. com. Представники ЗМІ нібито перебували біля кордону з Україною у Ростовській області без дозволів на те влади держави-агресорки.
Нагадаємо:
- Раніше повідомлялося, що збройні сили РФ, які перекидаються залізницею з регіонів Сибіру та Далекого Сходу на захід, перебувають вже за 40 км від Чернігівської області та за 90 км від Київщини.
- Крім того, Радіо "Донбас. Реалії" створило інтерактивну мапу, завдяки якій можна спостерігати за військами Російської Федерації, що перебувають біля кордонів України та на окупованих територіях.
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