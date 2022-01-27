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У Росії затримали трьох журналістів через те, що вони були біля кордону з Україною

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У Росії затримали трьох журналістів через те, що вони були біля кордону з Україною

Associated Press

Журналісти були у Ростовській області РФ без дозволу влади.

У Росії затримали трьох журналістів через те, що вони були у Ростовській області поблизу російсько-українського кордону. Їм інкримінують "порушення прикордонного режиму". 

Про це повідомляє російський ТАСС з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах. 

За даними російського ЗМІ, на журналістів склали протоколи через "порушення прикордонного режиму в прикордонній зоні". 

Серед затриманих є журналісти видання Meduza, яке в РФ визнали "іноземним агентом", та Znak. com. Представники ЗМІ нібито перебували біля кордону з Україною у Ростовській області без дозволів на те влади держави-агресорки. 

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