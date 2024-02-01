У Росії затримали волонтерку, яка допомагала українцям повернутися додому (фото)

У російському місті Бєлгород затримали відому волонтерку, засновницю жіночого руху допомоги ЗСУ "Армія красунь" Надію Россінську (Надін Гейслер).

Про це повідомляють видання "Попел" та "Медіазона".

Зазначається, що Россінську затримали за статтею про "Публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки держави". Жінка очолювала некомерційну організацію, яка допомагала українцям повертатися додому через населений пункт Колотилівку (РФ).

"До недавнього часу Надія проживала в Грузії, проте, мабуть повернулася в Росію з якоїсь причини. Ймовірно, вона приїхала в Росію, щоб допомогти перевезти собак, евакуйованих з розплідника в Мелітополі, яких з Бєлгородської області не випускали російські прикордонники", - йдеться в повідомленні.

Ресурс опублікував відео, на якому дівчина з жовто-синіми стрічками у волоссі, розповідає, як ФСБ не пропускає через кордон майже півсотні пуделів, оскільки велика кількість породистих собак "робить господиню юридичною особою". При цьому аргументом став сертифікат асоціації кінологів, яка не є державним органом. Тому, за словами дівчини, і власниця собак не є юрособою. Проте прикордонна служба відправила господиню за офіційною перепусткою для перетину кордону з тваринами, а в ФСБ відповіли, що не можуть виписати такий "документ", оскільки офіційно гуманітарний коридор не працює.

"І нас відправили в прикордонне відділення, але там нам кажуть, що пропуск не потрібен, бо... коридор-то не працює, "їдьте спокійно". Ми приїжджаємо в Колотилівку, і там нам кажуть, що потрібне офіційне підтвердження, хоча б, "дзвіночок"... тому що раптом ось саме ці 46 пуделів поїдуть на розмінування території...", - сказала волонтерка.

Передбачається, що вона приїхала в РФ саме для того, щоб допомогти провести собак, серед яких – маленькі цуценята.

Також зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення Россінську та її сестру затримували за акцію з роздаванням квітів на Соборній площі - приводом стало те, що дівчата були одягнені в синьо-жовтий одяг.

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