У Росії затримали заступника міністра оборони Шойгу

У Росії був арештований заступник міністра оборони Тимур Іванов за підозрою в отриманні хабаря.

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Про це йдеться у повідомленні Слідчого комітету РФ.

"За підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч. 6 ст. 290 КК РФ (одержання хабаря), затримано заступника міністра оборони РФ Іванова Тимура Вадимовича. Проводяться необхідні слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Російські так звані "ЗМІ" повідомляють, що правоохоронці проводять "спеціальні заходи" на дачі Іванова у Дагестані. Його підозрюють в отриманні хабаря розміром в 1 мільйон рублів.

Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що диктатору Путіну доповіли про затримання заступника Шойгу.

Повідомляється, що Іванов займався питаннями, пов'язаними з управлінням майном і розквартируванням військ, житловим і медичним забезпеченням армії. Також до його компетенції входили будівництво, реконструкція та ремонт об'єктів Міноборони. Він перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, Великої Британії, Австралії, Японії, України, Швейцарії та Нової Зеландії через повномасштабну війну проти України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шойгу заявив, що російська армія отримає ЗРК С-500 цього року.

Крім того, ми раніше інформували, що втрати РФ перевалили за 461 тисячу, скільки окупантів ліквідовано за добу.

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