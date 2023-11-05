У Росії затримали жителя “ДНР”, який готував теракт у військовій частині

Затриманий російськими спецслужбами чоловік їхав за вибухівкою з Краснодарського краю аж до Бєлгородської області РФ.

Російські спецслужби затримали мешканця так званої “ДНР” на прізвище Тюлюбаєв за звинуваченням у спробі замаху на керівництво однієї з військових частин у Краснодарському краї РФ. Традиційно замовником теракту назвали "представників українських спецслужб".

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

У повідомленні переповідають цілу шпигунську історію. Нібито 33-річний Тюлюбаєв, який народився в Україні (судячи з року народження тоді ще в УРСР) і був зареєстрований за місцем проживання на окупованій території Донецької області (так званій “ДНР), 22 жовтня у російському місті Тимашевську (Краснодарський край) отримав від “представників українських спецслужб” координати схованки з елементами виготовлення саморобного вибухового пристрою.

Також читайте Путін знайшов "крайніх" у нападі ХАМАСу на Ізраїль

За інформацією російських слідчих, ця схованка була розташована чомусь аж у Бєлгородській області РФ, куди відповідно й відправився Тюлюбаєв.

Скориставшись отриманими координатами, “терорист”, ясна річ, швидко знайшов схованку і забрав звідти півтора кілограма гексогену, а також елементи для виготовлення вибухового пристрою.

Але здійснити “теракт” Тюлюбаєву завадила пильність російських спецслужб, які затримали його, коли він роз’їжджав із вибухівкою територією щонайменше чотирьох прикордонних з Україною областей Росії — з Бєлгородської області до Краснодарського краю.

Нагадаємо, раніше Слідчий комітет РФ висунув заочні звинувачення в тероризмі начальнику ГУР Міноборони України Кирилу Буданову.

Читайте також: