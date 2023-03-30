У Росії затримали журналіста WSJ за "шпигунство" - ЗМП

Гершкович близько шести років живе у Москві.

У Єкатеринбурзі співробітники російської Федеральної служби безпеки затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Представника медіа звинувачують у "шпигунстві".

Про це повідомляють російські пропагандистські видання.

"За завданням США він займався збором відомостей про одне з підприємств російського ВПК, які складають держтаємницю", - цитує одне з видань пресреліз ФСБ.

Наголошується, що Гершкович не виходив на зв'язок від вечора 29 березня. До слова, журналіст перебував у Єкатеринбурзі кілька тижнів. У поїздці його супроводжував активіст Ярослав Ширшиков. У місті написав матеріал про ставлення росіян до ПВК "Вагнера".

За непідтвердженою інформацією, громадянина США затримали біля місцевого ресторану. На його голову натягли светр, а тому перехожим не було видно обличчя.

Еван Гершкович близько шести років живе у Москві. Пише про події у Росії та Україні для газети The Wall Street Journal. Він також працював у Agence France-Presse, The Moscow Times та The New York Times.

Нагадаємо, з сайту Кремля видалили відео, на якому особі, схожій на диктатора Володимира Путіна, під час візиту до окупованого Маріуполя намагаються сказати правду. Так, у ролику чути крики місцевих жителів про те, що "це все брехня та показуха".

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