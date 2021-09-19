У Росії завершилося голосування на виборах до Держдуми: перші результати

У Росії завершилося голосування на виборах до Держдуми: перші результати

Як і очікувалося, перемагає пропутінська "Єдина Росія".

Сьогодні, 19 вересня, в Росії пройшов останній день голосування на виборах депутатів Державної думи (нижньої палати парламенту), губернаторів, депутатів регіонального та міського рівнів.

Голосування тривало три дні — з п'ятниці по неділю. Офіційна причина — через карантинні обмеження, щоб не створювати скупчень народу на виборчих дільницях.

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Було зареєстровано 14 партій. Це КПРФ, "Зелені", ЛДПР, "Нові люди", "Єдина Росія", "Справедлива Росія — За правду", "Яблуко", Партія зростання, Російська партія свободи і справедливості, "Комуністи Росії", "Громадянська платформа", "Зелена альтернатива", "Батьківщина" і Партія пенсіонерів.

За даними екзит-полу "ІНСОМАР", провладна "Єдина Росія" набрала 45,2%.

У Держдуму потрапляють:

КПРФ — 21%;

ЛДПР — 8,7%;

"Справедлива Росія — За правду" — 7,9% голосів.

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"Єдина Росія" — 38,68%

КПРФ — 25,11%

ЛДПР — 9,59%

"Нові люди" — 7,89%.

"Справедлива Росія — За правду" — 6,66%.

Середня явка в Росії перевищила 45 відсотків. У Чечні найбільша явка — понад 93 відсотків виборців, у Москві — 43,1%.

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Нагадаємо, що в РФ пройшли вибори в Держдуму, в яких вперше брали участь жителі окупованих територій Донецької і Луганської областей.

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