У Росії завершилося голосування на виборах до Держдуми: перші результати

Як і очікувалося, перемагає пропутінська "Єдина Росія".
Сьогодні, 19 вересня, в Росії пройшов останній день голосування на виборах депутатів Державної думи (нижньої палати парламенту), губернаторів, депутатів регіонального та міського рівнів.
Голосування тривало три дні — з п'ятниці по неділю. Офіційна причина — через карантинні обмеження, щоб не створювати скупчень народу на виборчих дільницях.
Було зареєстровано 14 партій. Це КПРФ, "Зелені", ЛДПР, "Нові люди", "Єдина Росія", "Справедлива Росія — За правду", "Яблуко", Партія зростання, Російська партія свободи і справедливості, "Комуністи Росії", "Громадянська платформа", "Зелена альтернатива", "Батьківщина" і Партія пенсіонерів.
За даними екзит-полу "ІНСОМАР", провладна "Єдина Росія" набрала 45,2%.
У Держдуму потрапляють:
- КПРФ — 21%;
- ЛДПР — 8,7%;
- "Справедлива Росія — За правду" — 7,9% голосів.
ЦВК Росії оприлюднила перші результати після підрахунку 9% протоколів, повідомляє mk.ru.
- "Єдина Росія" — 38,68%
- КПРФ — 25,11%
- ЛДПР — 9,59%
- "Нові люди" — 7,89%.
- "Справедлива Росія — За правду" — 6,66%.
Середня явка в Росії перевищила 45 відсотків. У Чечні найбільша явка — понад 93 відсотків виборців, у Москві — 43,1%.
Раніше у Зеленського пояснили, чому дозволили роботу виборчих дільниць РФ в Україні.
Нагадаємо, що в РФ пройшли вибори в Держдуму, в яких вперше брали участь жителі окупованих територій Донецької і Луганської областей.