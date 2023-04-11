У Росії заявили про "атаку безпілотника з бомбою" на аеропорт у Бєлгороді

У Бєлгороді знову тривожна обстановка.

У російському Бєлгороді нібито сталась "чергова атака безпілотниками". Росіяни заявили, що "дрон намагався атакувати аеропорт" у місті.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Пропагандисти стверджують, що безпілотник нібито був літакового типу з невідомим вибуховим пристроєм, апарат не долетів до аеропорту імені "Шухова" у Бєлгороді, а впав біля паркану і вибухнув.

"Жертв та постраждалих немає, аеропорт зараз не працює. Вибух пошкодив паркан та кабель сигналізації аеропорту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Курську скасували цьогорічний парад 9 травня "з міркувань безпеки".

Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що ЗСУ під час майбутнього контрнаступу можуть завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії. Це стосуватиметься п’яти областей РФ – Брянської, Курської, Бєлгородської, Воронезької та Ростовської.

Читайте також: