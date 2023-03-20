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У Росії заявили про "атаку безпілотників": невідомі дрони впали під Москвою і біля Бєлгорода

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1174
Час на прочитання
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У Росії заявили про "атаку безпілотників": невідомі дрони впали під Москвою і біля Бєлгорода

Фото: пропаганда РФ

Росіяни заявляють про атаки невідомих дронів.

У Росії заявили про нібито падіння "невідомих безпілотників". Один з дронів упав біля Москви, інший - у Белгородській області.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди. 

Один із дронів росіяни збили біля населеного пункту Щолково, що під Москвою. Судячи з вигляду він - з пінопласту та не ніч на собі ніякої вибухівки. На дроні є напис російською мовою: "Літаюча лабораторія". 

Фото: пропаганда РФ / ©
Фото: пропаганда РФ

Інший дрон виявили біля ЛЕП у Белгородській області. Жодних розпізнавальних знаків на ньому немає, проте росіяни вже встигли заявити, що він "іноземний". 

Нагадаємо, безпілотник, що впав, без розпізнавальних знаків і відомчої приналежності виявлено в Тульській області.

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Дата публікації
Перегляди
1174
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