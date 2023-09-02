У Росії заявили про черговий обстріл Бєлгородської області – є жертва

Губернатор Бєлгородської області заявив про атаку одного з селищ.

Росія вчергове звинуватила Україну в обстрілі Бєлгородської області – цього разу під ударом опинилося селище Уразове Валуйського міського округу, внаслідок чого нібито загинув місцевий чоловік.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков.

За його словами, один зі снарядів нібито потрапив по приватному житловому будинку – чоловік отримав осколкові поранення, які були несумісні з життям.

Ще двоє мешканців також постраждали. У чоловіка осколкові поранення грудної клітки, у жінки – осколкові поранення плеча, обличчя, шиї та спини.

За словами Гладкова, пошкоджено близько 20 домоволодінь.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі розгорілась масштабна пожежа (відео).

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