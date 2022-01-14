У Росії заявили про ліквідацію великої хакерської групи, яка атакувала компанію Apple і уряд Техасу

У Росії заявили про ліквідацію великої хакерської групи, яка атакувала компанію Apple і уряд Техасу

Російська ФСБ провела затримання хакерів на вимогу “компетентних органів США”.

У ФСБ Росії заявили про припинення діяльності злочинного співтовариства REvil — однієї з найактивніших кібербанд у світі, яка здійснила кілька великих атак, зокрема на Apple і уряд Техасу.

Про це у п'ятницю, 14 січня, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ Росії.

У ФСБ підкреслили, що підставою для розшукових заходів "послужило звернення компетентних органів США, які повідомили про лідера злочинного співтовариства та його причетність до посягань на інформаційні ресурси зарубіжних високотехнологічних компаній шляхом впровадження шкідливого програмного забезпечення, шифрування інформації та вимагання грошових коштів".

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Затримання та обшуки учасників хакерського угруповання відбувалися за 25 адресами в Москві, Санкт-Петербурзі, а також в Ленінградській, Московській та Липецькій областях. Загалом затримано 14 осіб.

Під час обшуків вилучено понад 426 млн рублів, у тому числі в криптовалюті, $600 тисяч, €500 тисяч, а також комп'ютерну техніку, криптогаманці, що використовувалися для скоєння злочинів, автомобілі преміум-класу, придбані на кошти, отримані злочинним шляхом.

Затриманим членам угруповання REvil пред'явлено звинувачення у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 187 КК РФ (неправомірний оборот коштів платежів).

У російській спецслужбі повідомили, що злочинна спільнота припинила існування, її інформаційну інфраструктуру нейтралізовано. “Представники компетентних органів США про результати проведеної операції проінформовані", - наголосили у ФСБ.

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 січня, на сайти державних органів було здійснено найпотужнішу за останні чотири роки хакерську атаку. Унаслідок дій зловмисників постраждало близько 70 сайтів. У дослідженні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки йдеться про те, що атаку здійснили з території Російської Федерації.

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