У Росії заявили про масовану атаку безпілотників: де було чутно вибухи

Влада Калузької області підтвердила приліт на околицях міста Людиново, де розташована нафтобаза.

У Росії поскаржилися на атаку дронів і заявили про роботу ППО над 4 регіонами й анексованим Кримом.

Про це йдеться у повідомленні МО РФ.

"Засобами ППО знищено 34 українських БпЛА", - зазначили у відомстві.

У російському відомстві зазначили, що 20 БпЛА нібито було знищено над територією Курської області, одинадцять – над територією Брянської області та по одному БпЛА збито над територіями окупованого Криму, Бєлгородської та Калузької областей.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша підтвердив атаку дрона на регіон. З його слів, на околицях міста Людиново стався вибух безпілотника.

За даними очільника російського регіону, у результаті було пошкоджено скління в кількох житлових будинках і кілька автівок. Водночас жертв і серйозних пошкоджень інфраструктури начебто немає.

Варто зазначити, що у місті Людиново розташована велика російська нафтобаза "Калуганефтепродукт".

Нагадаємо, у ніч проти 15 листопада безпілотники атакували Краснодарський край Росії.

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