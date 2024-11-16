У Росії заявили про масовану атаку безпілотників: де було чутно вибухи

Влада Калузької області підтвердила приліт на околицях міста Людиново, де розташована нафтобаза.
У Росії поскаржилися на атаку дронів і заявили про роботу ППО над 4 регіонами й анексованим Кримом.
Про це йдеться у повідомленні МО РФ.
"Засобами ППО знищено 34 українських БпЛА", - зазначили у відомстві.
У російському відомстві зазначили, що 20 БпЛА нібито було знищено над територією Курської області, одинадцять – над територією Брянської області та по одному БпЛА збито над територіями окупованого Криму, Бєлгородської та Калузької областей.
Губернатор Калузької області Владислав Шапша підтвердив атаку дрона на регіон. З його слів, на околицях міста Людиново стався вибух безпілотника.
За даними очільника російського регіону, у результаті було пошкоджено скління в кількох житлових будинках і кілька автівок. Водночас жертв і серйозних пошкоджень інфраструктури начебто немає.
Варто зазначити, що у місті Людиново розташована велика російська нафтобаза "Калуганефтепродукт".
Нагадаємо, у ніч проти 15 листопада безпілотники атакували Краснодарський край Росії.
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