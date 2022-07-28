У Росії заявили про намір "звільнити всю Україну загалом"

В адміністрації Путіна підтвердили наміри захопити всю Україну, мовляв її "треба у цілому звільняти від усіляких неонацистських проявів".

З відповідною заявою виступив речник президента Росії Дмитро Пєсков і закликав "вжити заходи".

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"У Кремлі підтримують налаштованість на те, що треба в цілому звільняти Україну від усіляких проявів неонацистських настроїв... І необхідно вжити заходи, які власне і вживаються у руслі спеціальної військової операції, щоб захистити людей у ​​"ЛНР" та "ДНР", - заявив Пєсков.

Таким чином речник Володимира Путіна прокоментував заяву ватажка бойовиків так званої "ДНР" Дениса Пушиліна про те, що "настав час знову звільняти руські міста" в Україні.

Крім того, путінський прихвостень назвав фейком американські дані про втрати російської армії у війні проти України.

"У наш час навіть найсолідніші газети не гребують поширенням усіляких фейків", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, ЗСУ вчергове зруйнували плани росіян щодо наступу на Нікопольський район Дніпропетровщини. А в Донецьку ЗСУ поцілили у ворожий склад з боєприпасами.

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