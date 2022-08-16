Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Росії заявили про підрив ліній електропередач біля Курської АЕС: їм вмерещились "українські диверсанти"

Дата публікації
Перегляди
2237
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Росії заявили про підрив ліній електропередач біля Курської АЕС: їм вмерещились "українські диверсанти"

Фото: pixabay.com

Російська ФСБ заявила про нібито підрив ліній електропередач, які йдуть від Курської АЕС.

Спецслужба держави-терористики звинуватила у цьому як завжди "українських диверсантів". 

Про це повідомляє російське видання "Дождь". 

За даними ФСБ, 4, 9 та 12 серпня було нібито підірвано шість опор ЛЕП, які ведуть до Курської АЕС. Таким чином без електропостачання залишились жителі області, соціальна та транспортна інфраструктура. Росіяни, які захопили Запорізьку АЕС та обстрілюють її, заявили, що через це нібито сталось порушення у функціонування АЕС в Росії. 

У всьому російська ФСБ звинуватила "українських диверсантів". Там уже заявили, що розшукують їх. 

Нагадаємо, у  вівторок вранці, 16 серпня, у селищі Азовське, що в Джанкойському районі окупованого Криму, пролунали вибухи в військовій частині російських окупантів. Спершу в Міністерстві оборони Росії назвали вибухи "інцидентом", який стався внаслідок простого займання на території майданчика тимчасового зберігання боєприпасів. Утім згодом детонацію боєприпасів в оборонному відомстві РФ назвали диверсією.

Читайте також:

Якщо світу не вистачає сили й рішучості, щоб захистити ЗАЕС, це означає, що світ програє

Якщо світу не вистачає сили й рішучості, щоб захистити ЗАЕС, це означає, що світ програє

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2237
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація