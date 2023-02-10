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У Росії заявили про рекордне зменшення населення і спад народжуваності

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У Росії заявили про рекордне зменшення населення і спад народжуваності

Фото: Associated Press

Кількість тих, хто народився в Росії, скорочується від 2015 року. 

За підсумками 2022 року кількість населення Росії зменшилася на понад пів мільйона людей. Крім того, що число померлих переважає над числом народжених, у РФ фіксують мінімальну кількість новонароджених від 2000 року.

Такі дані наводить Росстату, передають пропагандистські ЗМІ.

"За підсумками 2022 року природне зменшення населення Росії, тобто перевищення числа померлих над числом народжених, склало 599,6 тис осіб. Результат виявився на 42,5% нижче за спади за підсумками пандемічного 2021 року, яка встановила абсолютний рекорд за новітню історію країни і досягла 1,04 млн осіб", - зазначають пропагандисти. 

Відповідно до даних Росстату, від 2022 року прискорилося падіння народжуваності. У порівнянні з 2020-2021 роками кількість народжень знизилася на 6,9%, (1,306 млн осіб), ставши мінімальною від 2000 року. Цікаво, що кількість тих, хто народився в Росії, скорочується від 2015 року. 

Нагадаємо, в архіві Роскомнагляду виявили перелік слів та образів, образливих для Путіна.

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Дата публікації
Перегляди
339
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