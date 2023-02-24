У Росії заявили про "суттєві прильоти" і показали фото руйнувань

Сьогодні, 24 лютого, у селі Попово-Лежачі Глушківського району Курській області РФ прогриміли звуки вибухів. Як стверджує місцева влада, був "серйозний обстріл", внаслідок якого ніхто не постраждав.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

За його словами, осколками посічені 9 домоволодінь, є частковий обвал, розбиті вікна, зламані паркани.

В одному з будинків сталася пожежа, а в будівлі місцевої сільради вибило шибки.

Село залишився без енергопостачання.

Нагадаємо, 15 лютого в Бєлгородській області російська ППО збила свою ж ракету. Спершу губернатор області Вячеслав Гладков заявив про успішне збиття ракети, але не уточнив, що це була російська ракета. Але вже через дві години виявилось, що збили ракету х35/х59, яка стоїть виключно на озброєнні окупантів. "Тобто росіяни збили ракету росіян, яка атакувала Белгород. А потім будуть казати, що самі себе не обстрілюють", - прокоментував тоді подію радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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