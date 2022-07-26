У Росії заявили про вихід з Міжнародної космічної станції: реалізовуватимуть свій проєкт

Новопризначений голова "Роскосмосу" Юрій Борисов заявив, що Росія виходить з проєкту Міжнародної космічної станції.
Він також доповів диктатору Путіну про те, що РФ розвиватиме свій проєкт - так звану Російську орбітальну службову станцію.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.
Борисов заявив, що завданнями "Роскосмосу" та нової станції будуть забезпечення навігації, зв’язку, передавання даних, метео- та геодезичної інформації. Щодо МКС, то в "Роскосмосі" пообіцяли "виконати усі зобов'язання перед партнерами".
Нагадаємо, в Росії раптово помер директор оборонного підприємства, яке розробило ракетний комплекс “Панцир”.
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