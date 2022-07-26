Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Росії заявили про вихід з Міжнародної космічної станції: реалізовуватимуть свій проєкт

Дата публікації
Перегляди
5027
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Росії заявили про вихід з Міжнародної космічної станції: реалізовуватимуть свій проєкт

Фото: NASA

Новопризначений голова "Роскосмосу" Юрій Борисов заявив, що Росія виходить з проєкту Міжнародної космічної станції.

Він також доповів диктатору Путіну про те, що РФ розвиватиме свій проєкт - так звану Російську орбітальну службову станцію. 

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди. 

Борисов заявив, що завданнями "Роскосмосу" та нової станції будуть забезпечення навігації, зв’язку, передавання даних, метео- та геодезичної інформації. Щодо МКС, то в "Роскосмосі" пообіцяли "виконати усі зобов'язання перед партнерами". 

Нагадаємо, в Росії раптово помер директор оборонного підприємства, яке розробило ракетний комплекс “Панцир”

Читайте також:

Космічна корупція: голова Роскосмосу потрапив у квартирний скандал – "Секретні матеріали"

Космічна корупція: голова Роскосмосу потрапив у квартирний скандал – "Секретні матеріали"
Наступна публікація