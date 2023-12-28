У Росії заявили про збільшення виробництва снарядів у 50 разів - Bloomberg

У Росії заявили, що виробництво танків зросло в сім разів за два роки.
Голова російської корпорації "Ростех" Сергій Чемезов доповів Володимиру Путіну, що вони збільшили виробництво танків і бронетехніки для військових у декілька разів.
Про це пише Bloomberg.
За його словами, виробництво танків зросло в сім разів за два роки, однак цифри не озвучив. А виробництво бронетехніки зросло більш ніж у п'ять разів, виробництво боєприпасів від стрілецької зброї до артилерійських снарядів - нібито у 50 разів.
Видання нагадало, що Чемезов перебуває під санкціями США та Європи через війну в Україну.
"Росія планує різке збільшення витрат на оборону наступного року до 10,8 трлн рублів ($119,8 млрд), що майже на 70% більше, ніж у цьому році. Міністр фінансів Антон Силуанов заявив у середу, що в державній скарбниці достатньо коштів для забезпечення всіх потреб збройних сил Росії у війні", - зазначали автори інформаційного агентства.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив про втрати росіян станом на 28 грудня.
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