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У Росії заявили про збільшення виробництва снарядів у 50 разів - Bloomberg

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У Росії заявили про збільшення виробництва снарядів у 50 разів - Bloomberg

Артснаряди / Фото: Associated Press

У Росії заявили, що виробництво танків зросло в сім разів за два роки.

Голова російської корпорації "Ростех" Сергій Чемезов доповів Володимиру Путіну, що вони збільшили виробництво танків і бронетехніки для військових у декілька разів. 

Про це пише Bloomberg.

За його словами, виробництво танків зросло в сім разів за два роки, однак цифри не озвучив. А виробництво бронетехніки зросло більш ніж у п'ять разів, виробництво боєприпасів від стрілецької зброї до артилерійських снарядів - нібито у 50 разів.

Видання нагадало, що Чемезов перебуває під санкціями США та Європи через війну в Україну.

"Росія планує різке збільшення витрат на оборону наступного року до 10,8 трлн рублів ($119,8 млрд), що майже на 70% більше, ніж у цьому році. Міністр фінансів Антон Силуанов заявив у середу, що в державній скарбниці достатньо коштів для забезпечення всіх потреб збройних сил Росії у війні", - зазначали автори інформаційного агентства.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив про втрати росіян станом на 28 грудня.

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Дата публікації
Перегляди
686
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