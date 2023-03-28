У Росії заявили, що Москву атакував "синьо-жовтий дрон із написом "Слава Україні": фото

У Росії заявили, що Москву атакував "синьо-жовтий дрон із написом "Слава Україні". Він нібито впав на територію так званої Нової Москви біля залізничних колій.

Про це пише пропагандистський телеграм-канал Baza.

У Росії завили, що невідомий безпілотник впав поблизу залізничних колій на території так званої Нової Москви. Його виявив чоловік, який гуляв з собакою.

Фото: із соцмереж

Російські пропагандисти стверджують, що безпілотник був пофарбований у синьо-жовті кольори, а на його крилах був напис: "Слава Україні". Наразі невідомо, що атакував дрон.

Фото: із соцмереж

Пропагандисти повідомляють, що інформацію про невідомий дрон підтвердили у правоохоронних органах країни-агресорки. Там заявили, що "на місці працюють слідчі".

Нагадаємо, у Тульській області Росії у неділю, 26 березня, пролунав сильний вибух. Громадяни країни-агресорки заявляють про те, що там нібито впав невідомий безпілотник.

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