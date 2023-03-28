Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Росії заявили, що Москву атакував "синьо-жовтий дрон із написом "Слава Україні": фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2310
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Росії заявили, що Москву атакував "синьо-жовтий дрон із написом "Слава Україні": фото

Фото: із соцмереж

Дрон нібито знайшли біля залізничних колій.

У Росії заявили, що Москву атакував "синьо-жовтий дрон із написом "Слава Україні". Він нібито впав на територію так званої Нової Москви біля залізничних колій. 

Про це пише пропагандистський телеграм-канал Baza. 

У Росії завили, що невідомий безпілотник впав поблизу залізничних колій на території так званої Нової Москви. Його виявив чоловік, який гуляв з собакою. 

© із соцмереж
Фото: із соцмереж

Російські пропагандисти стверджують, що безпілотник був пофарбований у синьо-жовті кольори, а на його крилах був напис: "Слава Україні". Наразі невідомо, що атакував дрон. 

© із соцмереж
Фото: із соцмереж

Пропагандисти повідомляють, що інформацію про невідомий дрон підтвердили у правоохоронних органах країни-агресорки. Там заявили, що "на місці працюють слідчі". 

Нагадаємо, у Тульській області Росії у неділю, 26 березня, пролунав сильний вибух. Громадяни країни-агресорки заявляють про те, що там нібито впав невідомий безпілотник.

Читайте також:

Дрони-вбивці атакували Ржищів: Сім людей загинули

Дрони-вбивці атакували Ржищів: Сім людей загинули

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2310
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація