У Росії заявили, що можуть застосувати ядерну зброю в разі невиконання їхніх ультиматумів

В МЗС Росії заявили, що гіпотетично вони можуть застосувати ядерну зброю.

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації опублікували заяву, в якій висунули ультиматуми до ядерних держав, щоб уникнути ймовірної "ядерки". У російському МЗС закликали не обмежувати її права та "відмовитися від небезпечних спроб утискати життєво важливі інтереси один одного".

Відповідну заяву дипломатичне відомство опублікувало 2 листопада на офіційній сторінці в телеграм-каналі.

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"Закликаємо інші країни ядерної "п'ятірки" на ділі продемонструвати свою готовність працювати над вирішенням цього пріоритетного завдання (військового зіткнення між ядерними державами - ред.) та відмовитися від небезпечних спроб утискати життєво важливі інтереси один одного, балансуючи на межі прямого збройного конфлікту та заохочуючи провокації, які здатні призвести до катастрофічних наслідків", - зажадали в РФ.

Окрім цього, в МЗС Росії заявили, що гіпотетично вони можуть застосувати ядерну зброю у двох випадках:

у відповідь на агресію , що здійснюється із застосуванням зброї масового знищення,

, що здійснюється із застосуванням зброї масового знищення, або агресію з використанням звичайних озброєнь, коли під загрозу поставлене саме існування держави.

Водночас у російському відомстві стверджують, що "Росія суворо і послідовно керується постулатом про неприпустимість ядерної війни, в якій не може бути переможців і яка ніколи не має бути розв'язана. Російські доктринальні установки в зазначеній сфері гранично чітко окреслені, вони мають суто оборонну спрямованість і допускають розширювальне тлумачення".

Росія погрожує завдати ядерного удару

У Росії погрожують завдати ядерного удару. Зокрема, 1 листопада заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв пригрозив застосуванням ядерної зброї, якщо Україна виграє війну.

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів йому, що це означатиме для Росії самогубство.

Президент Джо Байден поставив під сумнів заяви Путіна, що він не має наміру застосовувати ядерну чи хімічну зброю в Україні. В адміністрації Білого дому не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Однак ставляться до цього серйозно.

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