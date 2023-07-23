У Росії заявили, що Папа Римський може зустрітись з патріархом Кирилом в аеропорту: причина

Папа планує візит до Монголії та може зупинитися в Росії.
У Росії заявили, що Папа Римський може зустрітись з патріархом Кирилом в аеропорту Москви, мовляв "це буде нейтральна зона".
Про це пишуть російські пропагандисти.
Керівник всесвітньої спілки старовірів Леонід Севастьянов заявив, що Папа Римський може зустрітись з патріархом Кирилом в аеропорту Москви. Мовляв, там на дозаправку зупинятиметься борт понтифіка під час візиту до Монголії.
У РФ заявили, що зустріч Папи Франциска з Кирилом може відбутись в аеропорту, оскільки це нейтральна зона і у противників візиту понтифіка так не виникне жодних претензій.
Додамо, що візит Папи до Монголії запланований на 31 серпня - 4 вересня.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск доручив кардиналові Маттео Дзуппі спеціальну місію, пов’язану з війною в Україні. Від відвідав Київ та Москву заради мирного закінчення війни Росії проти України.
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