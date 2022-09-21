У Росії заявили, що після псевдореферендумів "навіть мови про переговори з Україною не буде"

У Росії заявили, що після так званих "референдумів" на тимчасово захоплених територіях можливість переговорів зійде нанівець.

У Держдумі видали чергову маячню, що після"референдумів" щодо "приєднання" захоплених територій до Росії мови про мирні переговори з Україною не може бути.

Про це заявив очільник комітету Держдуми з міжнародних справ та лідер ЛДПР Леонід Слуцький, пише російське пропагандистське агентство ТАСС.

"Мова про переговори, на жаль, не може бути вже давно. Захід і "рухома хунта в Києві" заявили про те, що вони не готові до переговорів", - заявив Слуцький.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що переговори з Росією почнуться лише тоді, коли Кремль виведе свої війська з території України.

Як зауважив президент України, спочатку потрібно, щоб РФ покинула українські території та перестала поводитися як терорист, який почав повномасштабну війну проти нашої країни. Тоді можна буде говорити про дипломатію.

Своєю чергою, радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що очільник Кремля не може говорити про якісь умови щодо переговорів із Україною. Подоляк наголосив, що Путін може говорити лише про те, що готовий вивести всі війська з території нашої держави.

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