У Росії заявили, що прагнуть якомога швидше досягти з Україною домовленостей

У Росії заявили, що прагнуть якомога швидше досягти з Україною домовленостей

У Ради безпеки країни-агресорки заговорили про зацікавленість у якнайшвидшому досягненні політико-дипломатичних домовленостей, які б дозволили припинити бойові дії в Україні.

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що російське керівництво бажає досягти домовленостей з Україною якомога швидше.

Про це Патрушев сказав на засіданні високих представників країн БРІКС, пише пропагандистське видання ТАСС.

"Росія зацікавлена в якомога швидшому досягненні політико-дипломатичних домовленостей, які би дозволили припинити бойові дії.

Проте перемовини між Москвою і Києвом наразі заморожені українською стороною", - говорить він.

Патрушев додав, що переговорний процес між Москвою та Києвом було припинено внаслідок деструктивних дій США, Великої Британії та їхніх партнерів по НАТО.

Нагадаємо, що прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського та Путіна можлива лише для фіналізації "такого собі документа".