У Росії заявили, що Україна готується "напасти" на Придністров'я

В Міноборони РФ запевнили, що їхні загарбники "адекватно відреагують на підготовку провокації української сторони".

У Міністерстві оборони РФ звинувачують Україну у нібито підготовці до "вторгнення" до окупованого росіянами Придністров'я.

Таку смішну заяву Міноборони країни-агресорки опублікувало пізно ввечері 23 лютого.

У Росії заявляють, що українські силі начебто підуть в "атаку у відповідь на наступ російських військ з території Придністров'я".

"Міністерством оборони Російської Федерації нині фіксується значне скупчення особового складу та військової техніки українських підрозділів поблизу українсько-придністровського кордону, розгортання артилерії на вогневих позиціях, а також безпрецедентне нарощування польотів безпілотної авіації ЗСУ над територією ПМР", - у відомстві.

В Міноборони РФ запевнили, що їхні загарбники "адекватно відреагують на підготовку провокації української сторони".

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