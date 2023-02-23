Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Росії заявили, що Україна готується "напасти" на Придністров'я

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1079
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Росії заявили, що Україна готується "напасти" на Придністров'я

Фото: Getty Images

В Міноборони РФ запевнили, що їхні загарбники "адекватно відреагують на підготовку провокації української сторони".

У Міністерстві оборони РФ звинувачують Україну у нібито підготовці до "вторгнення" до окупованого росіянами Придністров'я.

Таку смішну заяву Міноборони країни-агресорки опублікувало пізно ввечері 23 лютого. 

У Росії заявляють, що українські силі начебто підуть в "атаку у відповідь на наступ російських військ з території Придністров'я".  

"Міністерством оборони Російської Федерації нині фіксується значне скупчення особового складу та військової техніки українських підрозділів поблизу українсько-придністровського кордону, розгортання артилерії на вогневих позиціях, а також безпрецедентне нарощування польотів безпілотної авіації ЗСУ над територією ПМР", -  у відомстві.

В Міноборони РФ запевнили, що їхні загарбники "адекватно відреагують на підготовку провокації української сторони".

Новина доповнюється...

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1079
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація