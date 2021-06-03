У Росії заявили, що винайшли вакцину "від будь-якої мутації" коронавірусу

"Яка б мутація не відбулася, ця вакцина все одно буде захищати нас від COVID-19", - заявили в російському ФМБА.

Федеральное медико-біологічне агентство Росії заявило про винайдення вакцини від будь-якого штаму COVID-19.

Про це із посиланням на заяву першої заступниці керівника ФМБА РФ Тетяни Яковлєвої повідомляє "Интерфакс".

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"Яка б мутація не відбулася, ця вакцина все одно буде захищати нас від COVID-19", - вказала вона.

За словами Яковлєвої, ця розробка "відрізняється від інших", тому що "виробляє не лише гуморальний імунітет (який діє не більше шести місяців) для певних білків, як сьогоднішні препарати", але і клітинний імунітет.

"Препарат, над яким ми працюємо в ФМБА Росії, виробляє ще й клітинний імунітет, тобто він націлений на консервативні білки", - пояснила заступниця очільника ФМБА РФ.

Зазначається, що дані про ефективність цієї вакцини з'являться після клінічних досліджень, які розпочнуться в липні цього року.

Вакцина "Супутник V" зареєстрована в Росії 11 серпня 2020 року. Її клінічні випробування тривають досі. У Росії зафіксовано випадки зараження COVID-19 після вакцинації.

"Супутник V" зареєстрована в Росії 11 серпня 2020 року. Її клінічні випробування тривають досі. У Росії зафіксовано випадки зараження COVID-19 після вакцинації. У січні 2021 року в Росії заявили про випуск ще однієї вакцини від коронавірусу. Препарат називається "ЕпіВакКорона" . У лютому в РФ зареєстрували третю російську вакцину від коронавируса "КовіВак". Ця російська вакцина, як і попередні дві, не пройшла третю фазу клінічних випробувань.

. У лютому в РФ зареєстрували третю російську вакцину від коронавируса "КовіВак". Ця російська вакцина, як і попередні дві, не пройшла третю фазу клінічних випробувань. У травні в Росії також зареєстрували однокомпонентну вакцину від COVID-19 під назвою "Супутник Лайт". Зазначалося, що ефективність цього препарату склала 79,4%, а серйозних побічних ефектів в учасників випробовування виявлено не було.

Як повідомлялося, у Російській Федерації наприкінці травня на базі приватних і державних ветеринарних клінік почалася вакцинація домашніх тварин від COVID-19.

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