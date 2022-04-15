У Росії заявили, що війна в Україні "досить скоро закінчиться", бо окупанти "не збираються її затягувати"

У Росії заявили, що війна в Україні "досить скоро закінчиться", бо окупанти "не збираються її затягувати"

У Москві тим росіянам, які "відвернулися від родіни" через війну в Україні, пророкують "долю Мазепи".

У Кремлі заявили, що війна в Україні "досить скоро закінчиться", адже її "не збираються затягувати".

Про це пише російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на одного з сенаторів.

Також читайте За 50 днів широкомасштабної війни українські бійці ліквідували 20 тисяч окупантів - Генштаб

"Військова спецоперація РФ в Україні незабаром закінчиться, ми не збираємося її розтягувати", — заявив сенатор.

Крім того, у Москві тим росіянам, які "відвернулися від родіни" через війну в Україні, пророкують "долю Мазепи".

Нагадаємо, на Уманщині правоохоронці викрили чоловіка, який пропагував за Росію у соціальних мережах. Йому повідомили про підозру, розповіли Суспільному у пресслужбі Служби безпеки України у Черкаській області.

Читайте також: