У Росії заявили, що війна в Україні "досить скоро закінчиться", бо окупанти "не збираються її затягувати"

У Москві тим росіянам, які "відвернулися від родіни" через війну в Україні, пророкують "долю Мазепи".
У Кремлі заявили, що війна в Україні "досить скоро закінчиться", адже її "не збираються затягувати".
Про це пише російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на одного з сенаторів.
"Військова спецоперація РФ в Україні незабаром закінчиться, ми не збираємося її розтягувати", — заявив сенатор.
Крім того, у Москві тим росіянам, які "відвернулися від родіни" через війну в Україні, пророкують "долю Мазепи".
Нагадаємо, на Уманщині правоохоронці викрили чоловіка, який пропагував за Росію у соціальних мережах. Йому повідомили про підозру, розповіли Суспільному у пресслужбі Служби безпеки України у Черкаській області.
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