У Росії заявили, що вони за власною ініціативою виходять з Ради Європи

У Росії заявили, що вони за власною ініціативою виходять з Ради Європи

Росіяни не зможуть звертатися до Європейського суду з прав людини.

Країна-агресорка за власною ініціативою виходить з Ради Європи. Це означає також відмову Росії від Європейської конвенції з прав людини.

Про це повідомляє МЗС РФ.

У заяві російських агресорів йдеться про те, що "РФ не має наміру спостерігати за самолюбуванням Заходу".

Рішення автоматично означає припинення її членства в усіх органах Ради Європи. Також росіяни не зможуть звертатися до Європейського суду з прав людини.

Вихід з Ради Європи також передбачає відмову від Європейської конвенції з прав людини.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив через відеозв'язок на засіданні ПАРЄ 14 березня та закликав негайно виключити з Ради Європи Росію.