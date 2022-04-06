У Росії заявили, що вступ Фінляндії до НАТО зробив би її мішенню для зустрічних заходів Кремля

У Росії заявили, що вступ Фінляндії до НАТО зробив би її мішенню для зустрічних заходів Кремля

Ще у січні Фінляндія заявляла, що не планує найближчим часом вступати до Альянсу, але, схоже, що напад РФ на Україну змінив плани Гельсінкі.

Заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ Володимир Джабаров заявив, що вступ Фінляндії до НАТО спровокує Росію вжити заходів у відповідь.

Про це пише російське пропагандистське агентство РИА Новости.

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"Вступ Фінляндії до НАТО зробив би її мішенню для російських заходів у відповідь", — сказав Джабаров.

Нагадаємо, одразу після оголошення Путіним війни Україні, підписали петицію за вступ до НАТО. Хоча ще в січні Фінляндія заявляла, що не планує вступати до НАТО.

Наразі Фінляндія активізує співпрацю зі США в галузі оборони і вже готова вступити до НАТО.

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