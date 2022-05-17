У Росії заявляють про "обстріл" села у Курській області

У Росії заявляють про "обстріл" села у Курській області

У державі-агресорці Росії заявляють про "обстріли" прикордонного з Україною села.

Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про нібито обстріл російського села Олексіївка у Глушківському районі.

Про це він написав у своєму Telegram.

За його словами, "обстріл" з великокаліберної зброї стався 17 травня близько 05:00. Пошкоджено три приватні будинки, припаркований автомобіль біля одного з них, а також приміщення школи. Постраждалих немає.

Фото: Фото з відкритих джерел

Як повідомлялося, у Кремлі заявляють, що з території сусідньої України нібито неодноразово обстрілювали російську Бєлгородську область. Мовляв, внаслідок обстрілів нібито з боку України загинув мирний житель. Крім того, декілька людей постраждали. Саме тому в РФ хочуть зміцнювати кордон з Україною.

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